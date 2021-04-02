واشنطن: سياستنا تجاه كوريا الشمالية ستكون بالتوافق مع الحلفاء

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث الرسمى باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن أى نهج تتبعه واشنطن تجاه بيونج يانج يجب أن يكون بالتوافق مع الحلفاء المقربين، بما فى ذلك اليابان وكوريا الجنوبية.





ووفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، جاءت تصريحات برايس فى مؤتمر صحفى قبل اجتماع الجمعة بين مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان ونظرائه من اليابان وكوريا الجنوبية، مشددًا على أن نزع السلاح النووى سيبقى ركيزة للسياسة الأمريكية تجاه كوريا الشمالية. ويأتى اجتماع مستشار الأمن القومى الأمريكى مع نظيريه اليابانى والكورى الجنوبى فى إطار اختتام مراجعة تجريها إدارة الرئيس جو بايدن لسياستها تجاه كوريا الشمالية.

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