رابط الاستعلام عن وافد بالمملكة العربية السعودية برقم الاقامة عبر موقع وزارة العمل الالكتروني

الاستعلام عن وافد، من أهم الخدمات التي تسعي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية التي تتم بشكل الكتروني وتمكن صاحب العمل من ان يتمكن من الاستفسار عن شخص وافد للاقامة بالممكلة من أجل العمل وكل تلك الخدمات تتم بشكل الكتروني ومن خلال الموقع الالكتروني لوزارة العمل من دون أن يحتاج الي التوجه الي المصالح الحكومية في ظل انتشار فيروس كورونا من أجل الحفاظ على صحة المواطنين ولضمان سلامتهم، ولذلك يبحث الكثير من المواطنين حول رابط الاستعلام عن وافد ليتمكنوا من خلاله من الاستعلام عن الوافدين وكذلك ليتمكنوا من تجديد صلاحية اقامة وغيرها من الخدمات الالكترونية المختلفة.

الاستعلام عن وافد

فلقد أوضحت وزارة العمل والموارد البشرية أنة سعيا من قبلها لتقديم العديد من الخدمات الالكترونية الي المواطنين فلقد قامت بتوفير العديد من الخدمات الهامة للمواطنين سواء هؤلاء المقيمين في المملكة او الوافدين اليها وغيرها العديد من الخدمات المختلفة الهامة الي المواطنين وكذلك تقديم العديد من الخدمات المختلفة الخاصة بوزارة العمل والتي منها معرفة بيانات الوافد وسيرتة الذاتية وكذلك يمكن الاستعلام عن نقل كفاله وافد ورسوم نقل الكفاله وكذلك ليتمكن المواطنين من الاستفسار عن اقامة وافد وصلاحية اقامة والاستعلام عن هروب العامل الوافد وغيرها من الخدمات المختلفة للمواطنين الوافدين الي المملكة العربية السعودية.

خطوات الاستعلام عن اقامة وافد

ولقد أوضحت وزارة العمل تلك الخطوات المتبعة من قبل المواطنين ليتمكنوا من الاستعلام عن اقامة وافد وذلك عن طريق أتباع التالي وهي:-

اولا يتم الدخول على موقع وزارة العمل والموارد البشرية.

ومن ثم يتم اختيار الخدمات الالكترونية المختلفة واختيار خدمة الاستعلام عن خدمات مكتب العمل.

ومن ثم يتم اختيار خدمة الاستعلام عن اقامة وافد.

ومن ثم يتم ادخال البيانات المطلوبة من رقم الاقامة وغيرها من البيانات.

ومن ثم يتم الضغط على بحث.