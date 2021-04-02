كذبة ابريل 2021 حدث عالمي يحدث سنويا موقف الأزهر الشريف وجوجل

عندما يبدأ شهر ابريل المميز يبدأ العديد من الأشخاص في الدول العربية والعديد من الدول الأجنبية بالتفكير في الاكذوبة الأكثر جاذبية لتكون وسيلة ممتعة للمرح والضحك والتسلية، يتم أنساب موضوع كذبة ابريل الي دول أوروبا الذين يطلقون بعد الشائعات خلال هذا الشهر لتبادل الضحك والمرح بين الأفراد، وتم إطلاق العديد من الأخبار المختلفة عن حقيقة هذة العادة ومتي بدأت ولاكن العديد من الأخبار المختلفة عن حقيقة هذة العادة ظهرت لنا حيث تعتبر بداية القصة عندما كانت دول أوروبا تحتفل بالعام الجديد في ابريل لحين تم تغيير العادة والاحتفال بالعام الجديد في نهاية ديسمبر وبداية يناير.

كذبة ابريل..موقف الأزهر الشريف

أعلنت الجهات المختصة في الأزهر الشريف عن حرمانية المشاركة في كذبة ابريل حيث إن الكذب من المحرمات في الدين الإسلامي، وأكدت مشيخة الأزهر الشريف إن تبادل الكذب الإشاعات ليس من العادات المحمودة على الإطلاق ويجب التحلي بالصدق والأمانة، وأطلقت صفحة الأزهر الشريف الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك “المسلم لا يكون كذابا حتي ولو علي سبيل المزاح” وتم إتخاذ مواقف عالمية من قبل العديد من المؤسسات والجهات الاخري ومنها جوجل.

موقف “جوجل” من كذبة ابريل 2021

بعد العديد من السنوات واستمرت عمليات الإحتفال بكذبة ابريل، إلا أن جوجل امتنعت للمرة الثانية علي التوالي من المشاركة هذا العام في كذبة ابريل حيث ان إنتشار فيروس كورونا المستجد أدي إلي وفاة العديدمن الأفراد وإصابة المئات أيضا وقررت جوجل عدم المشاركة في هذا المرح واللعب في ظل هذة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد العربية والأجنبية، وتم بالفعل إيقاف هذة العادة هذا العام من منطلق تقديروحب واحترام جميع المحاربين لفيروس كورونا لتجنب جميع الإشاعات في ظل أزمة كورونا.