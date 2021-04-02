لعبة ماين كرافت التعليمية: التسجيل في minecraft للاشتراك في مدرستي تبرمج

يبحث العديد من الطلاب عن طريقة الحصول على لعبة ماين كرافت التعليمية من أجل المشاركة في مسابقة مدرستي تبرمج التي أطلقتها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، فمنذ أن أعلنت الوزارة عن تدشين مسابقة مدرستي تبرمج بدأ العديد من الطلاب الراغبين في المشاركة في مسابقة مدرستي تبرمج الحصول على ماين كرافت التعليمية من أجل الاشتراك في المسابقة، حيث أننا سنحاول جاهدين خلال هذا المقال وضعكم على الطيق الصحيح من أجل الحصول على ماين كرافت التعليمية من أجل التمكن من الاشتراك في مسابقة وزارة التعليم البرمجية والتحي تحمل اسم مسابقة مدرستي تبرمج.

مسابقة مدرستي تبرمج

وكانت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية قد قامت بالاعلان عن مسابقة مدرستي تبرمج لطلاب المدارس في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل تعزيز الثقافة البرمجية لدى الطلاب وتعليمهم أساسيات البرمجة، والتي تساعدهم فيما بعد في المشاركة في المسابقات العالمية للبرمجة، حيث تحاول الوزارة أن تضع الطلاب على الطريق الصحيح لبدء تعلم البرمجة، ومن ثم المشاركة في بناء الأنظمة التقنية التي تحتاج لها هيئات ومؤسسات المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن رؤية المملكة للتحول الرقمي.

لعبة ماين كرافت التعليمية

وقد قامت الوزارة بإدراج لعبة ماين كرافت التعليمية ضمن مسابقة مدرستي تبرمج من أجل أن تكون وسيلة للطلاب المشاركين من أجل أن يتعلموا البرمجة، حيث أن اللعبة تساعد الطلاب على بناء الواجهات البسيطة التي تؤهلهم للمشاركة في مسابقة مدرستي تبرمج، كما أنها تساعد الطلاب على خلق بيئة تعليمية للطلاب وتشجعهم في الاستمرار في تعلم لغات البرمجة.

طريقة الدخول إلى لعبة ماين كرافت التعليمية

ومن أجل المشاركة في مسابقة مدرستي تبرمج والبدء في تطبيق ساعة برمجة عبر لعبة ماين كرافت التعليمية فإنه من الممكن أن يبدأ الطالب في البدء في الدخول إلى لعبة ماين كرافت ومن ثم القيام بإتباع الخطوات التالية.

يقوم الطالب بالدخول إلى رابط لعبة ماين كرافت التعليمية عبر زيارة موقع code.org/minecraft من أجل البدء في لعبة ماين كرافت. ثم يقوم الطالب بعد ذلك بالقيام بتسجيل الدخول أو التسجيل في لعبة ماين كرافت التعليمية من أجل التمكن من المشاركة في مسابقة مدرستي. يقوم الطالب فيما بعد بتسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور من أجل الدخول إلى لعبة ماين كرافت والبدء في أداء المهام المطلوبة له من قبل .

تحميل لعبة ماين كرافت

ومن أجل التمكن من تحميل لعبة ماين كرافت التعليمية من أجل الاشتراك في مسابقة مدرستي تبرمج فكل ماعليكم هو الدخول إلى موقع ماين كرافت التعليمية عبر زيارة :education.minecraft.net ومن ثم البدء بتحميل ماين كرافت التعليمية بعد اختيار المنصة التي ترغبون في تشغيل اللعبة عليها.

ويوفر موقع لعبة ماين كرافت التعليمية العديد من المنصات التي تعمل عليها اللعبة مثل: Desktop العادي الذي يعمل على نظام ويندوز، ولعبة ماين كرافت التعليمية الخاصة بنظام تشغيل IOS للعمل على أجهزة Ipad وآيفون وأجهزة ماك التابعة لشركة آبل، بالإضافة إلى لعبة ماين كرافت للأندرويد التي تمكن المستخدمين من تنصيب اللعبة على هواتفهم الجوالة التي تعمل بنظام تشتغيل أندرويد.