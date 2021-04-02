افضل العاب الاندرويد 2021 والايفون على الإطلاق لعبة ببجي موبايل وAsphalt

مع البحث عن افضل العاب الاندرويد 2021 والايفون مناسبة نقدم لكم مجموعة ألعاب شيقة وشرح عنها، والألعاب هو عالم التسلية التي يفضله الجميع سواء كبير أم صغير، وقبل دخول عالم النت كانت العاب كثيرة ومعروفة يجتمع عليها الأهل وقت التسلية لإراحتهم مش مشاغل اليوم، وبعد دخول شبكة النت وظهور الهواتف الذكية أصبح لكل هاتف تطبيق متجر إلكتروني يتم الدخول عليه لتشغيل لعبة على هاتفك،سواء يعمل بنظام الأندر ويد أم بنظام الآي أو أس ios.

افضل العاب الاندرويد 2021

من أفضل 10 ألعاب تم تصميمهم للهواتف الذكية التي تعمل بكفاءة عاليه، وهناك منهم من يعمل على الكمبيوتر الشخصي، فيجب عليك معرفة الألعاب الأتية:

لعبة Asphalt: أسفلت 9، وهي لعبة سباق سيارات أسطورية، فيها تستعد لمواجهة اللاعبين المحترفين في السباق والشجاعة، مع وجود أكثر نت 60 سيارة فائقة السرعة، وفي متناول اللاعب إمكانية تغيير اللون للسيارة والأدوات المستخدمة بها، وهي لعبة جماعية يمكنك لعبها مع أصدقاءك، وحصلت هذه اللعبة على 4.5 نجمة من 5،فقد حظيت على عمليات تثبيت تجاوزت 50 مليون عمليه، وتحتاج إلى مساحة ذاكرة 100M.

فيديو تشويقي لعبة اسفلت 9

لعبة PUBG MOBILE: من العاب العصر تأتي ببجي موبايل، والتي حظيت على ملايين المتابعين في العالم، رغم التصريحات الكثيرة عن منع لعبها لما تسببه لبعض لاعبيها كما ذكر، وهي لعبة قتالية جماعية، تقوم أنت وأصدقاءك بتكوين فريق وتدافع عنه حتى النهاية، منها ببجي الكورية، وذكر عن لعبة جديدة استكمال لها هي ببجي نيو ستيت 2051 في عالم مستقبلي بتطوير في شكل الأبنية ومركبات الفضاء، ومازال لم يعرف عن الأسلحة المستخدمة بها.

لعبة Minecraft : ماين كرافت من أجمل الألعاب الشيقة التي تجعلك في عالم خيالي، وهي لعبة تجعلك تقوم بإظهار الجانب الابتكاري والتصميمي في شخصية فأنت تقوم بتصميم البيت وأدوات المعيشة، ثم يأتي عليك الليل في عالم شاسع وتقوم بحري الوحوش بما لديك من أسلحة وعتاد، كما بها مودات كثيرة مثل مود حرب السرير ومود الأسلحة الذي تحارب من أجله، ويتم تحديث اللعبة باستمرار بوضع خرائط ومودات وسكنات أحدث للاختيار منها.

اجمل العاب الأندرويد والايفون 2021

هناك الملايين من الألعاب ولكن يجب أن تعلم ما هي اللعبة التي تريدها فتوجد العاب قتالية صريحة مثل ببجي، وغيرها، وتوجد العاب سباق مثل صب واي سيرفس، بل وخصص للبنات العاب بنات ستايل 2021 تلبيس ومكياج، وستجد افضل العاب الاندرويد 2021 والايفون على متجر هاتفك تختار منهم المناسب لطبيعة شخصيتك، والالعاب التي تنمي الذكاء ويكون منها استفادة وليس ضياع للوقت فقط.