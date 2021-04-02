إصابات بين أفراد الشرطة خلال تفريق تجمع جماهيرى فى بروكسل

جدة - نرمين السيد - أصيب عدد من عناصر الشرطة البلجيكية، مساء أمس الخميس، خلال عملية تفريق تجمع جماهيرى حاشد غير قانونى فى العاصمة بروكسل، حيث شارك فى فيه أكثر من ألف شخص رغم القيود المفروضة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البجيكية "بلجا".





وحسبما نقلت الوكالة، قال متحدث باسم الشرطة، إن ما لا يقل عن 26 ضابطًا أُصيبوا أثناء تفريق التجمع الحاشد فى حديقة "بوا دو لا كامبر" فى جنوب بروكسل. لافتًا إلى أنه تم استخدام خراطيم المياه من جانب عناصر الشرطة لتفريق الحشد. ووفقًا لتقديرات السلطات البلجيكية، تجمع ما بين 1500 إلى 2000 شخص فى حديقة "بوا دو لا كامبر" بالعاصمة بروكسل، دون الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعى والنظافة. كما أظهر مقطع فيديو نشرته قناة "أر تى بى إف" الإخبارية البلجيكية، عناصر الشرطة تطلب من المشاركين فى الحشد ضرورة التفرق. وكان رئيس الوزراء البلجيكى ألكسندر دى كرو، أعلن تدابير أكثر صرامة لاحتواء تفشى فيروس كورونا المستجد خلال عطلة "عيد الفصح"، على أن يكون الحد الأقصى لعدد الأشخاص المسموح لهم بالتجمع فى الهواء الطلق من 10 إلى 4.

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