فنزويلا: مقتل جنديين وإصابة 9 فى انفجار لغم قرب حدود كولومبيا

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، مساء أمس الخميس، قالت وزارة الدفاع الفنزويلية، إن الانفجار أسفر عن إصابة 9 من أفراد الجيش، لافتة فى الوقت ذاته إلى أن القوات تمكنت خلال العمليات من تفكيك 9 معسكرات، وقتلت 9 يشتبه فى أنهم من المسلحين، إضافة إلى اعتقال 31 شخصًا.

وكان الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو أعلن فى 22 مارس الماضى، مقتل جنديين خلال الاشتباكات مع جماعات مسلحة فى ولاية أبور.

وبدأ جيش فنزويلا عملياته العسكرية على الحدود مع كولومبيا، الأسبوع الماضى، حيث قال وزير الدفاع فلاديمير بادرينو لوبيز، إن بلاده ستدافع عن نفسها ضد الجماعات المسلحة، وستحترم حقوق الإنسان.

ويؤكد المدنيون الفارون من الحدود بين فنزويلا وكولومبيا، أن هدف العملية هم المنشقين من جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية "فارك"، الذين يرفضون اتفاقا للسلام مع الحكومة الكولومبية منذ 2016.