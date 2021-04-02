رئيس الإكوادور يعلن الطوارئ فى 8 مقاطعات لوقف انتشار كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الإكوادور لينين مورينو، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ فى 8 مقاطعات بالبلاد، وذلك فى أعقاب انتشار فيروس كورونا المستجد، فى محاولة للحد من انتشار الوباء وتأثيراته على نظام الصحة العامة.





وكان الرئيس الإكوادورى أعلن حالة الطوارئ فى "أزواى وإل أورو وإسميرالداس وجواياس ولوخا ومانابى وبيتشينتشا وسانتو دومينجو دى لوس تساتشيلاس"، والتى تتضمن حظر تجول من 2 إلى 9 أبريل الجارى، أمس الخميس، على أن يبدأ الحظر فى تمام الساعة الثامنة مساء حتى الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلى. وأعلنت الإكوادور تسجيل 1.633 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس الخميس، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية فى البلاد إلى 330.388 حالة منذ بدء تسجيل حالات الإصابة بالوباء، إضافة إلى تسجيل 30 حالة وفاة، ما يرفع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 16.877 حالة.

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