تسجيل منصة مدرستي لعرض الدروس اليومية بمختلف المراحل خطوات التسجيل بمسابقة مدرستي تُبرمج

منصة مدرستي التعليمية بالمملكة العربية السعودية، من أهم المنصات حالياً للتعليم عن بُعد، في ظل الوضع الحالي الذي تمر به المملكة بل دول العالم أجمع، بسبب انتشار عدوي فيروس كورونا المستجد، ونظراً لما يمثله الاختلاط والتجمعات من بيئة خصبة لنقل العدوي، فكان التفكير في بديل أمن لاستمرار العملية التعليمية، فكان انطلاق المنصة التعليمية الرسمية مدرستي، لعرض الدروس اليومية للطلاب بمختلف المراحل، كما يتم عبرها الاختبارات الشهرية والفصلية، ويتابع أولياء الأمور مستوي أبنائهم من خلالها والتواصل مع معلم الفصل، وخلال الفترة الأخيرة تزايد البحث عن رابط منصة مدرستي للتسجيل لمسابقة مدرستي تُبرمج، الذي أطلقتها وزارة التعليم ليتمكن الطلاب من اكتشاف عالم الحاسوب والابتكار فيه.

الدخول عبر رابط العودة للمدارس “backtoschools.sa“.

الضغط على مربع مسابقة مدرستي تُبرمج.

الضغط على تسجيل الدخول.

تسجيل البيانات الخاصة بالمشترك مثل “رقم الهوية، الإقامة، الجوال، رمز التحقق”.

الضغط على مربع تحقق ليتم مراجعة البيانات الخاصة بالمشترك مع البيانات المسجلة بالمدرسة التابع لها.

يتم إرسال رسالة نصية بالكود الخاص بالحساب.

يقوم المشترك بتسجيل رقم الكود في حسابة للتأكيد على الاشتراك.

يتم دخول المشترك على موقع ماين كرافت النسخة التعليمية.

الدخول على موقع ماين كرافت يكون من خلال الحساب الخاص بالمشترك على منصة مدرستي.

التسجيل لمسابقة مدرستي تُبرمجمنصة مدرستي للتعليم عن بُعد

يستطيع طُلاب المراحل الثلاث الابتدائية والمتوسطة والثانوية، الدخول عبر الرابط الموضح بعالية وتسجيل الدخول سواء من حساب ولي الأمر أو قائد المدرسة، لمتابعة الدروس اليومية التي يتم بثها من خلالها، نظراً لأهمية الحضور وإثبات ذلك حتي لا يتم احتساب الغياب، خاصةً مع قُرب موعد أداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1442، والتي تم تقديمه بأمر الملك سلمان بن عبد العزيز، على أن تبدأ في الأول من رمضان 1442، ويتم الانتهاء منها قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

أهداف مسابقة مدرستي تُبرمج

وتشمل الأهداف على النقاط التالية:-

تستهدف هذه المسابقة الطلبة والمعلمين والمعلمات بمختلف المدارس الحكومية والأهلية والعالمية لجميع المراحل.

تعمل على تعزيز ثقافة البرمجة والابتكار لدي الطلبة والمعلمين والعمل على توظيفها التوظيف الصحيح.

تعمل على تنمية مهارات التفكير العليا عند الطُلاب من خلال أسلوب أكثر تشويقاً بما يتناسب مع تطبيقات الحياة اليومية.

تأهيل الطُلاب والمعلمين للمسابقات العالمية.

العمل على تنمية الطُلاب والمعلمين في عالم البرمجة.

رفع مشاركة أولياء الأمور في تفعيل ساعة البرمجة كماً وكيفاً.

تشجيع الابتكار والمشاركة في مجال البرمجيات وإنتاجها.