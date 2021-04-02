خطوات معرفة خدمة بيان و كيفية استخراج بيان موظف

خطوات معرفة خدمة بيان وكيفية استخراج بيان موظف، تسعى وزارة التنمية والموارد البشرية على توفير الجهد والوقت الذي يبذله المواطنين في إنهاء المعاملات الخاصة بهم، لذا قامت بتوفير العديد من الخدمات الإلكترونية التي تساعد في ذلك، ومن أشهر هذه الخدمات خدمة بيان، والتي تمكنك من الحصول على بيانات الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد بناءاً على نظام الخدمة المدنية، حيث يتم إرسال هذه البيانات إلى المؤسسة العامة للتقاعد ليتم صرف مستحقات التقاعد، وتتميز هذه الخدمة بالسرعة والدقة في إنجاز المهام.

كيفية استخراج بيان موظف برقم الهوية

يمكن استخراج بيان موظف عن طريق إحدى المكاتب التابعة للوزارة في مواعيد العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 3:00 مساءاً، وذلك باتباع التالي:

الدخول إلى موقع وزارة التنمية والموارد البشرية.

اختيار خدمة بيان خدمات موظف.

الضغط على بدء الخدمة، وتسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد.

النقر على طلب جديد.

إدخال بيانات الموظف ( رقم الهوية، تاريخ الميلاد) والضغط على بحث.

يقوم الموظف المختص باستكمال بيانات الطلب، وحفظ البيانات المدونة.

إرسال الطلب إلى الجهة الحكومية المختصة للمراجعة.

يتم مراجعة الطلب من قبل وزارة الخدمة المدنية، والتي بدورها تقوم باعتماد الطلب من الوزارة، وإرسالها إلى المؤسسة العامة للتقاعد ليتم صرف المستحقات الخاصة بالمتقاعد الذي قام بتقديم الطلب.

شروط استخراج بيان موظف

حتى يمكن استخدام خدمة بيان موظف، لابد من استيفاء عدة شروط سوف نوضحها من خلال السطور القادمة، أهمها:

أن يكون مقدم الطلب حامل للجنسبة السعودية.

أن يكون المتقدم موظف حكومي مختص.

أن يكون المتقدم خاضع لنظام الخدمة المدنية.

أن يكون المتقدم لطلب البيان مسجل في أنظمة وزارة الخدمة المدنية.

أن يمتلك المتقدم صلاحية الاستفادة من الخدمة