قسط على 96 شهر مع تمويلك الشخصي لدى مصرف الراجحي

قسط على 96 شهر مع قرضك الشخصي لدى مصرف الراجحي فيقدم مصرف الراجحي تمويل شخصي تستطيع من خلال الحصول عليه منزل جديد أو الحصول على سيارة أحلامك أو دفع أى مصاريف يمكنك الآن مع القرض الشخصي من مصرف الراجحي بالأردن تحقيق كل أهدافك وهذا التمويل الشخصي متاح للمواطن الأردني وأيضاً متاح لغير الأردني فمصرف الراجحي يقدم قرض شخصي يخدم كافة العملاء بالأردن حتى المواطن الغير أردني يستطيع الحصول عليه ويوفر مصرف الراجحي بالأردن العديد من القروض التمويلية الميسرة والمرنة فيستطيع العميل الآن التقسيط بدون كفيل مع تمويل السلع لدى مصرف الراجحي بالأردن والذى يتميز بأن العميل يستطيع السداد على فترات زمنية طويلة الأجل والتى تصل إلى 120 شهر وهو تمويل يتوافق مع تعاليم الدين الإسلامي

قسط على 96 شهر مع مصرف الراجحي بالمملكة الهاشمية الأردنية

صمم مصرف الراجحي بالأردن تمويل شخصي سريع يستطيع العميل الذى يحصل عليه سداد قيمة القرض على أقساط ميسرة تصل إلى96 شهر وهو تمويل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وهذا التمويل صمم من أجل تحقيق ما يتمناه العملاء ومن أجل تحقيق أهدافهم المختلفة ومن خلال هذا المقال بموقع ثقفني سوف نعرض مزايا التمويل لدى مصرف الراجحي و نتعرف عليها معاً الآن

التمويل الشخصي لدى مصرف الراجحي بالأردن يتميز بأنه تمويل يتوافق مع شروط الشريعة الإسلامية

يستطيع المواطن الأردني والمواطن المغترب طلب التقديم للحصول على التمويل الشخصي من مصرف الراجحي بالأردن

يتميز القرض الشخصي من مصرف الراجحي بالمملكة الهاشمية الأردنيةبأن العميل المتقدم يتمكن من سداد قيمة القرض على أقساط شهرية متناسبة تصل إلى 96 شهر للعملاء العاملين بالقطاع العام بالمملكة الهاشمية الأردنية و 84 شهر للعملاء العاملين بالقطاع الخاص بالمملكة الهاشمية الأردنية

العملاء المتقدمين بطلب الحصول على قرض مصرف الراجحي بالأردن يحصلون على تمويل يصل قيمة إلى 30 أضعاف الراتب الشهري للعاملين بالقطاع العام و25 أضعاف الراتب للعاملين بالقطاع الخاص

القرض الشخصي لدى مصرف الراجحي بالأردن يتميز بوجود تأمين مدة التمويل

شروط الحصول على التمويل الشخصي لدى مصرف الراجحي بالأردن

يتمكن المواطن الأردني والمواطن المغترب طلب الحصول على التمويل الشخصي لدى مصرف الراجحي بالمملكة الهاشمية الأردنية بكل سهولة والحصول على كل مزايا التمويل بعد أن يتوافر لدى العميل المتقدم الشروط المطلوبة للحصول على التمويل لدى مصرف الراجحي بالمملكة الهاشمية الأردنية وهي

يشترط أن يكون العميل المتقدم يحصل على راتب شهري لا يقل عن 300 دينار للعملاء العاملين بالقطاع العام لكي يتمكن من الحصول على التمويل من مصرف الراجحي بالمملكة الهاشمية الأردنية

ولابد أن يحصل العملاء العاملين بالقطاع الخاص على 400 دينار كحد أدنى لكي يتمكنوا من الحصول على التمويل الشخصي

يشترط أن يكون المتقدم قد قضى في عمله مدة لا تقل عن 3 أشهر للعاملين بالقطاع العام و6 أشهر للعاملين بالقطاع الخاص

على طالب التمويل الشخصي لدى مصرف الراجحي بالأردن تحويل الراتب لمصرف الراجحي بالأردن

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي من مصرف الراجحي بالأردن

العملاء المتقدمين بطلب القرض الشخصي من مصرف الراجحي بالأردن ومتوافر لديهم جميع الشروط عليهم تقديم المستندات التالية

أن يتقدم بالبطاقة الشخصية وتكون غير منتهية الصلاحية

تقديم كشف بنكي لاخر 6 أشهر ويكون موقع

تقديم خطاب نقل الراتب أو جزء من الراتب

يتم الدخول على رابط التمويل الشخصي لدى مصرف الراجحي بالأردن لمعرفة كافة الأوراق المطلوبة والاطلاع على باقي التفاصيل

طريقة الحصول على التمويل الشخصي لدى مصرف الراجحي بالمملكة الهاشمية الأردنية

يستطيع العملاء الراغبين في الحصول على التمويل الشخصي لدى مصرف الراجحي بالأردن وبعد توافر جميع الشروط والأحكام الموضوعة للحصول على التمويل التقديم بطلب الحصول على القرض الشخصي من خلال الدخول على خدمة مباشر لمصرف الراجحي أو من خلال الذهاب لزيارة أقرب فرع من فروع مصرف الراجحي بالأردن ويمكنك الإتصال على الرقم 966920000549 للإجابة على جميع الاستفسارات حول المنتجات التمويلية المقدمة من مصرف الراجحي بالأردن

خدمة عملاء مصرف الراجحي بالمملكة الهاشمية الأردنية

وفر مصرف الراجحي بالمملكة الهاشمية الأردنية رقم هاتف خدمة عملاء لكى يستطيع العميل الحصول على مزيد من المعلومات والإجابة على جميع الاستفسارات من خلال الإتصال على الرقم 065633030 ومعرفة كافة التفاصيل حول المنتجات التمويلية المختلفة التي يقدمها مصرف الراجحي بالمملكة الهاشمية الأردنية