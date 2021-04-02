مواصفات شاومي Xiamoi Redmi Note 10 الجديد سعر ومميزات وعيوب 2021 م ، أعلنت الشركة الصينية عن إصدار موبايل شاومي Xiamoi Redmi Note 10 الأحدث حتى الآن، والذي يناسب جميع فئات المجتمع لسعره المتميز جدًا والمناسب مع الفئات الاقتصادية المتوسطة، مع امتلاك الموبايل لمواصفات رائدة مواكبة لأحدث التصميمات الحديثة، ومن خلال السطور التالية نستعرض معكم مواصفات موبايل شاومي Xiamoi Redmi Note 10 الجديد وسعره وعيوبه ومميزاته.

مواصفات شاومي Xiamoi Redmi Note 10 الجديد

فقد تم الإعلان عن موبايل شاومي Xiamoi Redmi Note 10 الجديد في الرابع من مارس 2021، في حين تم طرحه في الأسواق في شهر ابريل 2021 م، يُدعم الموبايل شبكة الجيل الثاني و الثالث والرابع، حيث يعد هذا الموبايل تكملة لمسيرة النظام السابق لموبايل Xiamoi Redmi Note 9 مع معالجة عيوبه

جسم الهاتف

سمك الموبايل 8.3 ملى متر، وأبعاده من حيث الارتفاع 160.5 ، ومن حيث العرض 74.5، بينما وزنه 178.8 جرام، فهو مقاوم للغبار ورذاذ الماء بمعيار IP53 لأنه مصنوع من إطار جانبي بلاستيكي وزجاج أمامي وبلاستيك خلفي.

الشاشة

تدعم اللمس المتعدد، من نوع Super Amoled التى تدعم 16 مليون، ودقة الشاشة 2044x 1080 بكسل، حيث أن كثافة البيكسلات في البوصة 409، وتتميز الشاشة بمساحة 6.43 بوصة ونسبة أبعاد الشاشة 20:9، بينما مساحة الشاشة لجسم الهاتف 83.5% بطبقة حماية كور نينج جوريلا جلاس 3 بقوة إضاءة 450 شمعة أقصى إضاءة 1100، مع نظام تشغيل اندرويد 11، وواجهة مستخدم MINI 12.

المعالج

من نوع Qualcomm SDM678 Snspdragon 678 تكنولوجيا 11 نانو متر، ومعالج جرافيك Adreno 612.

الذاكرة

6 سعة التخزين الداخلية 64 أو 128 جيجا بايت من نوع 2.2 UFS ، حجم الرامة 4 أو 6 جيجا بايت، تدعم كارت ميموري خارجي منفذ منفصل من نوع microSDXC.

الكاميرا الخلفية

4 عدسات بدقة 48 + 8 + 2 +2 فلاش ليد، بانوراما، HDR ، و تصوير الفيديو بجودة عالية [email protected] [email protected]/60fps

الكاميرا الأمامية

واحدة بدقة 13 ميجا بكسل.

البطارية

5000 ملى أمبير، غير قابلة للازالة، تُدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، ليصل إلى 50 % خلال 25 دقيقة، وخلال 70 دقيقة يصل إلى 100%، وقت مشاهدة الفيديوهات 15 ساعة، والموسيقى 80 ساعة، ووقت تصفح الانترنت حوالي 14 ساعة.

الصوت

يوجد مكبر الصوت، مدخل السماعات 3.5 مم، يُدعم خاصية منع الضوضاء، أنواع صوت التنبيه اهتزاز و نغمات WAV ، MP3

الألوان

أسود، أخضر، أبيض

سعر الجهاز

سعر 4 + 64 جيجا حوالي 2999

سعر 4 + 128 جيجا حوالي 3299

سعر 6 + 128 جيجا حوالي 3599

يُدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4k

يُدعم NFC.

يُدعم كارت ميموري، وشريحتين في ذات الوقت.

يُدعم الشحن السريع بقوة 33 واط.

سماعات خارجية بصوت استريو.

معالج قوي، ستحصل من خلاله على أداء أقوى لأنه مخصص للألعاب بشكل قوي.

يُدعم IR BLASTER المتحكم في الأجهزة الكهربائية، المفضلة لدى الكثيرين.

من الممكن استخدام البطارية لمدة طويلة .

سطوح الشاشة قوي، فهى من نوع أموليد الذي يعمل على سطوع الشاشة وتشبع الألوان.

كعادة شاومي عدم ارفاق سماعة الأذن داخل العلبة.

لا يتم استخدام معدل التردد الأعلى.

الكاميرا الأمامية ليست الأفضل بالنسبة للموبايلات التي من نفس السعر.

يُعد نسخة من موبايل Redmi Not 10 العادي مع تغيير المعالج، لكونه الأفضل في الألعاب.

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مميزات موبايل شاومي Xiamoi Redmi Note 10 الجديد 2021 معيوب موبايل شاومي Xiamoi Redmi Note 10 الجديد 2021 م