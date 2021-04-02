وزارة التعليم السعودية تعلن الآن عن آلية إنهاء العام الدراسي 1442 لجميع المراحل وموعد الاختبارات النهائية عن بعد

وزارة التعليم السعودية أعلنت الآن عن آلية إنهاء العام الدراسي لعام 1442 بالمملكة العربية السعودية، وذلك لجميع المراحل الدراسية، وأيضاً ستقوم بالإعلان عن مواعيد الاختبارات النهائية عن بعد لجميع المراحل، المرحلة الابتدائية، والمرحلة المتوسطة، والمرحلة الثانوية، خلال شهر رمضان الكريم، حيث أن من هذا القرار تعتبر قامت الوزارة بجعل الاختبارات النهائية للمراحل الأساسية عن بعد، وتكون الدراسة والاختبارات معا في شهر رمضان الكريم.

وزارة التعليم السعودية وآلية إنهاء العام الدراسي 1442 وموعد الاختبارات النهائية عن بعد لجميع المراحل المرحلة الابتدائية

قامت وزارة التعليم السعودية الآن باتخاذ قرار بآلية إنهاء العام الدراسي، حيث أن إجراءات العام الدراسي للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، وتوقيت الاختبارات للمرحلة الابتدائية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف السادس الابتدائي، في شهر رمضان الكريم ستكون من الساعة الثالثة 3 إلى الساعة الخامسة 5 عصراً، والصور التالية توضح إجراءات إنهاء العام الدراسي للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال:

التعليم بالسعودية وآلية الاختبارات النهائية للمرحلة المتوسطة والثانوية للعام الدراسي 1442 في شهر رمضان

أعلنت أيضاً وزارة التعليم السعودية عن تحديد مواعيد الدراسة والاختبارات للمرحلتين المتوسطة والثانوية في شهر رمضان المبارك، على أنه تبداً الدراسة والاختبارات من الساعة العاشرة والنصف 10:30 صباحاً، وحتى الساعة الثانية والنصف ظهراً، على أن تبدأ الاختبارات من الساعة الثانية عشر والنصف 12:30 ظهراً، وبذلك تكون مدة أيام الاختبارات للمرحلة المتوسطة والثانوية 8 أيام، بحيث أنه تكون مدة الاختبارات للمواد الشفوية والعملية للمرحلتين من يوم 1 وحتى يوم 3 رمضان، وبذلك تكون استمرار الدراسة والاختبارات معاً في شهر رمضان الكريم، والصورة التالية توضح إجراءات إنهاء العام الدراسي للمرحلتين المتوسطة والثانوية:

امساكية رمضان 2021 في السعودية - امساكية رمضان 1442

التقويم الدراسي المتبقي للعام الدراسي 1442 بالمملكة العربية السعودية