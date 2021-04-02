مواعيد دوام البنوك في رمضان 1442 مواعيد عمل البنوك ومراكز التحويل

مواعيد وام البنوك في رمضان هو ما يشغل بال العديد من المواطنين والمواطنات والوافدين في المملكة العربية السعودية، وقد قام البنك المركزي بالإعلان عن مواعيد عمل البنوك في رمضان 1442، هذا بجانب مواعيد العمل في اجازات عيد الفطر وعيد الاضحي المبارك، والجدير بالذكر أن موعد شهر رمضان قد اقترب كثيرا، ويمكنكم معرفة العد التنازلي لشهر رمضان من خلال موقعنا المميز ثقفني.

مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان من الساعة 10 صباحا حتي الساعة 4 مساء بتوقيت مكة المكرمة مواعيد عمل مراكز التحويل المالية من الساعة 9:30 صباحا وحتي الساعة 5:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة

مواعيد اجازة البنوك

قام البنك المركزي بالفعل بالإعلان عن مواعيد عمل البنوك ومراكز التحويل في المملكة العربية السعودية، كما قام رسميا بالإعلان عن موعد اجازة البنوك والتي تشمل اجازة عيد الفطر وأيضا اجازة عيد الاضحي وجاءت كالآتي:

موعد اجازة عيد الفطر للبنوك: تبدأ اجازة عيد الفطر نهاية دوام عمل يوم الاثنين الموافق 10 مايو 2021 الموافق 28 رمضان 1442، ويتم استئناف العمل في البنوك يوم الاثنين 17 مايو 2021 الموافق 5 شوال 1442

موعد اجازة عيد الاضحي: تبدأ اجازة عيد الفطر المبارك نهاي دوام عمل يوم الخميس 15 يوليو 2021 الموافق 5 ذي الحجة 1442، ويتم استئناف مواعيد العمل في البنوك يوم الاحد 25 يوليو 2021 الموافق 25 يوليو الموافق 15 ذي الحجة 1442

مواعيد عمل بنك الراجحي

تم الإعلان رسميا عن مواعيد عمل بنك الراجحي في شهر رمضان بالمملكة العربية السعودية، حيث يبدأ البنك في استقبال العملاء من الساعة 8:45 صباحا وحتي الساعة 2:45 مساء خلال جميع ايام الاسبوع، ويستثني من ذلك يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع