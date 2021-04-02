أخبار اليمن : غارات على 3 محافظات وخرق هدنة الحديدة

غارات على 3 محافظات وخرق هدنة الحديدةاستمرت خروقات قوى العدوان لاتفاق الحديدة، وشن الطيران 7 غارات على 3 محافظات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت مائة خرق، بينها استحداث تحصينات قتالية في كيلو16 والجبلية، و13 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 132 قذيفة و66 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

ومن بين الخروقات 6 غارات لطيران تجسسي على كيلو16 والجبلية وحيس وتحليق 13 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 وحيس والتحيتا والفازة والجبلية.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على مديرية شدا وغارة على مديرية رازح بمحافظة صعدة، و4 غارات على مديريتي صرواح ومدغل في محافظة مأرب.

وأشار إلى أن الطيران استهدف بغارة منطقة الخنجر بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.