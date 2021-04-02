شبكة ESPN: صلاح متحمس للرحيل وخطوة واحدة قبل القرار النهائي

ذكرت تقارير رياضية في بريطانيا، أن ثمة اقتناعا متزايدا داخل نادي ليفربول بأن نجم كرة القدم المصري، محمد صلاح، "متحمس" لمغادرة "الريدز".

وسجل نجم كرة القدم المصري 119 هدفا خلال 192 مباراة مع ليفربول، منذ انضمامه إلى الفريق قادما من روما، سنة 2017.

وسجل صلاح 25 هدفا، خلال موسم الكرة الحالي، رغم الأداء الذي وصف بالضعيف لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي مواسم سابقة، تحدثت بعض الشائعات الرياضية عن احتمال انتقال صلاح صوب ريال مدريد أو برشلونة.

لكن قناة "ESPN"، ذكرت الجمعة، أن فريق ليفربول أضحى في حالة حيرة إزاء وضع اللاعب المصري البالغ 28 عاما.

وأضافت أن ثمة شعورا متزايدا دتخل فريق ليفربول بأن محمد صلاح يتطلع إلى التغيير والانتقال لفريق جديد.

وأشارت إلى أن خطوة محمد صلاح سترتبط بوضع فريق ليفربول مع نهاية الموسم، لكن الفريق الإنجليزي يبدو مرتاحا نسبيا لأن عقد النجم المصري ما زال فيه عامان.

فضلا عن ذلك، تشير التقارير إلى عدم ظهور أي تغير في التزام محمد صلاح وأدائه في المباريات، رغم تطلع اللاعب إلى التغيير، والدليل على ذلك تسجيله 17 هدفا خلال الموسم الحالي من "البريميرليغ".

وفي فبراير، كان أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، إيان ياش، قد رجح أن يبقى محمد صلاح في صفوف "الريدز".

ورجح ياش أن يبقى صلاح في ليفربول لأن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من أقوى الدوريات في العالم، وأكثر حظوة بالمتابعة.