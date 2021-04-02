تمكن مخترع سوري، مؤخرا، من تطوير سيارة صديقة للبيئة، تعمل بالماء بدل الوقود.
ونقلت صحيفة "الوحدة" السورية عن المخترع محمد عجيب قوله، إن الجهاز الذي طوّره، يستخرج عنصري الهيدروجين والأوكسجين على شكل غاز يتحد مع الهواء والوقود في المحرك، ليولد وقودا عالي الجودة واحتراقا كاملا، دون انبعاث الغاز من عادم السيارة.
وبحسب عجيب فإن الجهاز يطيل من عمر المحرك ويرفع من كفاءته واستهلاكه للوقود بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40 في المئة، مشيرا إلى إمكانية تركيبه بأي سيارة.
ويمكن لجهاز السيارة استخراج 12 فولت بأمبير عال وكهرباء 220 فولت، وهذا يعد بحد ذاته حلا جيدا لمشكلة قلة الوقود ونقصها في سوريا.
واستغرق تطوير الجهاز ثلاث سنوات، علما أن لعجيب براءتي اختراع، الأولى لمؤقت زمني للغاز، يمنع حوادث الغاز واحتراق المنازل، والثاني محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح وحركة المياه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو: سوري يخترع سيارة تعمل بالماء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.