سينوفاك تقرر إنتاج مليارى جرعة لقاح ضد كورونا سنويا

جدة - نرمين السيد - قالت شركة الأدوية الصينية "سينوفاك"، اليوم الجمعة، إنها ستضاعف إنتاجها من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد بعدما طورت مصنع ثالث لها، لتصل إلى 2 مليار جرعة سنويًا.





وحسبما نقلت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية، اليوم الجمعة، قال المتحدث باسم شركة "سينوفاك"، إنه تم توزيع نحو 100 مليون جرعة من لقاحها "كورونافاك" بالفعل فى أكثر من 20 دولة فى جميع أنحاء العالم. وكان اللقاح الصينى "كورونافاك" أتم تجارب سريرية أجريت خارج الصين، وسجل معدلات فعالية مختلفة، إذ أسفرت الاختبارات التى أجريت فى تركيا عن فاعلية بنسبة 91.25%، فيما أشارت البيانات التى قدمتها إندونيسيا إلى 65.3%، وخفضت البرازيل الفعالية إلى 50.4% بعد أسبوع من إعلان 78%. ويعتمد لقاح "كورونافاك" على فيروس "سارس كوف-2" المعطل، ويجب إعطاؤه على جرعتين.

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