جدة - نرمين السيد - وكانت مجموعة الأزمات الدولية حذرت فى وقت سابق اليوم، من خطر استمرار الحرب فى إقليم تيجراى فى شمال إثيوبيا لشهور أو حتى سنوات، حيث ينتظر الطرفان ضربة عسكرية "قاضية" تبدو غير واقعية.
وقالت المجموعة إن "محادثات السلام تبدو بعيدة المنال حاليًا"، لكنها حضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والاتحاد الإفريقى على الضغط من أجل وقف الأعمال القتالية، وزيادة إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية.
يذكر أن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى تضم كل من:"الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، واليابان، وإيطاليا، وكندا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. مجموعة الـ7 تطالب إثيوبيا بانسحاب سريع غير مشروط من تيجراى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.