عاجل.. مجموعة الـ7 تطالب إثيوبيا بانسحاب سريع غير مشروط من تيجراى

جدة - نرمين السيد - وكانت مجموعة الأزمات الدولية حذرت فى وقت سابق اليوم، من خطر استمرار الحرب فى إقليم تيجراى فى شمال إثيوبيا لشهور أو حتى سنوات، حيث ينتظر الطرفان ضربة عسكرية "قاضية" تبدو غير واقعية.

وقالت المجموعة إن "محادثات السلام تبدو بعيدة المنال حاليًا"، لكنها حضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والاتحاد الإفريقى على الضغط من أجل وقف الأعمال القتالية، وزيادة إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية.

يذكر أن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى تضم كل من:"الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، واليابان، وإيطاليا، وكندا".