رئيس البرازيل: سأكون آخر من يتلقى اللقاح

وفى بثه الأسبوعى المباشر عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، قال بولسونارو: "لقد أصبت بالفعل بفيروس كورونا. بعد تلقيح آخر برازيلى، وإذا تبقى لقاح، سأقرر ما إذا كنت سأحصل على التطعيم أم لا، وهذا هو المثال الذى يجب على الرئيس تقديمه، تمامًا كما هو الحال فى الثكنات، حيث يكون القائد هو الأخير فى الصف".
وكان الرئيس البرازيلى أحد أكثر القادة المشككين فى خطورة وباء كورونا، والطبيعة الإلزامية للقاح، وكذلك أشد المنتقدين لشراء اللقاحات.
وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، احتفى بولسونارو بموافقة الوكالة الوطنية للمراقبة الصحية على الاستخدام الطارئ للقاح مختبر يانسن البلجيكى، الذراع الأوروبية لشركة جونسون آند جونسون الأمريكية، مشددًا على أن هدف بلاده تلقيح مليون شخص يوميا فى أبريل الجارى.
وكانت البرازيل الدولة الثانية الأكثر تضررًا بفيروس كورونا المستجد، بأكثر من 325 ألف حالة وفاة و12.8 مليون حالة إصابة مؤكدة فى 13 شهرًا، وسط تسجيل أرقام قياسية يومية لحالات الوفاة والإصابات فى الأيام الأخيرة.
وأعلن الرئيس البرازيلى أن بلاده وزعت 34 مليون جرعة، ولقحت 18 مليونًا، لافتًا إلى أنه يحترم رأى من يريد ضم السجناء إلى الفئات ذات الأولوية للتلقيح، لكنه اعتبر أن أفراد الأمن والعاملين فى قطاع الصحة وشركات اليانصيب ووكالات الإغاثة والمعلمين "يجب أن يكونوا فى المقدمة".
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