جدة - نرمين السيد - أعلنت إيران، اليوم الجمعة، رفضها الالتزام بالاتفاق النووى الموقع عام 2015 بين طهران والقوى العالمية، قبل رفع العقوبات الأمريكية عنها، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية" منذ قليل.





جاء الإعلان عن قرار إيران فى أعقاب أعمال اجتماع افتراضى مع الدول الموقعة على الاتفاق النووى عام 2015 "4+1"، اليوم الجمعة، لبحث سبل العودة إلى الاتفاق النووى. وأعلنت إيران أنها ستعقد اجتماعًا آخر مع الدول الموقعة على الاتفاق النووى فى فيينا، يوم الثلاثاء المقبل، لاستكمال المباحثات التى بدأت اليوم حول سبل العودة إلى الاتفاق النووى العالمى مع طهران.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. إيران ترفض الالتزام بالاتفاق النووى قبل رفع العقوبات الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.