مقتل 6 مدنيين فى هجوم شمال بوركينا فاسو

جدة - نرمين السيد - قتل 6 من المدنيين على الأقل فى كمين شمال بوركينا فاسو، مساء أمس الخميس، خلال مشاركتهم فى القتال ضد المتطرفين بالمنطقة، حسبما أفادت مصادر أمنية ومحلية، اليوم الجمعة.





وحسبما نقلت "فرانس برس" الإخبارية، قال أحد مسؤولى منظمة "متطوعون للدفاع عن الوطن"، إن "مجموعة تعرضت لكمين مساء أمس فى منطقة دابلو شمال بوركينا فاسو، وقتل 6 عناصر مدنيين وجرح آخر". وأكد مصدر أمنى ما ورد من معلومات بشأن الضحايا من منظمة "متطوعون للدفاع عن الوطن"، وهم مدنيون تم تجنيدهم لقتال المتطرفين إلى جانب قوات بلادهم بوركينا فاسو.

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