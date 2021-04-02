الكرملين: بوتين أجرى مباحثات مع ولي العهد السعودي بشأن أوبك هذا الأسبوع

قال الكرملين، اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى مباحثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن منظمة ”أوبك“ لمنتجي النفط وحلفائها حين تحدثا هاتفيا قبل اجتماع أمس الخميس للمجموعة المعروفة باسم ”أوبك+“.
ولم يأت ذكر ”أوبك“ حين نُشر نبأ المحادثة الهاتفية للمرة الأولى أمس الخميس، لكن اليوم الجمعة، قال متحدث باسم الكرملين إن ”أوبك“ وحلفاءها كانوا من بين الموضوعات التي نُوقشت وقال إن موسكو تقدر التعاون مع الرياض.
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