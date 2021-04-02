وزير خارجية كوريا الجنوبية: تعاون الصين مهم فى عملية السلام الكورية

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية الكورى الجنوبى، تشونج ايوى-يونغ، اليوم الجمعة، على أن التعاون مع الصين جزء مهم للغاية فى إحراز تقدم فى عملية السلام فى شبه الجزيرة الكورية، مشددًا على ضرورة استمرار اضطلاع بكين بدور بناء فيما يتعلق بالمسألة الكورية الشمالية.





ووفقًا لما ذكرته شبكة "كيه.بى.إس.وورلد" الإذاعية فى كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، قال وزير الخارجية تشونج، إنه سيتم مناقشة تعزيز التعاون الثنائى بشكل واسع بالنظر للعام المقبل، الذى يمثل الذكرى الـ30 لإقامة علاقات دبلوماسية بين الدولتين. جاءت تصريحات وزير الخارجية الكورى الجنوبى بمقر الوزارة، قبل مغارته بلاده للقاء نظيره فى الصين، حيث يجرى الجانبان محادثات، غدا السبت، فى مدينة "شيامين" جنوب شرق الصين تركز على العلاقات الثنائية وعملية السلام الكورية والشؤون الإقليمية والدولية. وفى أول زيارة له خارج البلاد منذ توليه مهام منصبه، الشهر الماضى، شدد تشونج على الحاجة إلى تسهيل "الدبلوماسية بصفة شخصية مع بلدان مجاورة".

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