روسيا: العودة إلى الاتفاق النووى مع إيران لن تكون سهلة

جدة - نرمين السيد - أكدت روسيا، اليوم الجمعة، أن العودة إلى الاتفاق النووى مع إيران لن تكون سهلة، حيث شدد المبعوث الروسى لدى وكالة الطاقة الذرية أن الأمور تبدو فى المسار الصحيح، لكن الوضع ليس سهلاً، حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز عربية"، منذ قليل.





وأعلن مبعوث موسكو بالوكالة الدولية، انتهاء المحادثات بشأن الملف النووى الإيرانى، لافتًا إلى أن المؤشرات إيجابية، لكنه أضاف تقييمًا يؤكد أن الوضع لن يكون سهلاً. وكانت الدول الموقعة على الاتفاق النووى عام 2015، بدأت أعمال اجتماع افتراضى فيما بينها وبين طهران، اليوم الجمعة، لبحث سبل العودة إلى الاتفاق النووى.

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