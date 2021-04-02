روسيا تحذر الغرب من التدخل العسكرى فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - هدد الكرملين الروسى، اليوم الجمعة، باتخاذ إجراءات إضافية لضمان الأمن إذا أرسلت دول غربية قوات إلى أوكرانيا، وذلك فى ظل التقارير المتواترة حول تكثيف روسيا تواجدها العسكرى عند الحدود.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف للصحفيين، اليوم، إنه "لا شك فى أن من شأن سيناريو كهذا أن يزيد التوتر قرب الحدود الروسية، بالطبع، سيستدعى ذلك إجراءات إضافية من قبل روسيا لضمان أمنها"، ورفض تحديد الإجراءات التى قد يتم اتخاذها، لكنه شدد على أن روسيا لا تقوم بأى تحركات لتهديد أوكرانيا.

وأضاف: "روسيا لا تهدد أحدًا، ولم تهدد أحدًا قط"، متهمًا القوات المسلحة الأوكرانية بالقيام باستفزازات عديدة".

وكان الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى اتهم روسيا، أمس الخميس، بحشد قواتها عند الحدود، بينما تعهدت واشنطن الوقوف إلى جانب كييف فى حال قيام روسيا بأى اعتداء.

واندلعت الحرب فى شرق أوكرانيا العام 2014، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم بعد انتفاضة أطاحت بالرئيس الأوكرانى الذى كان مقربًا من الكرملين فيكتور يانوكوفيتش، وذكر زيلينسكى أن 20 جنديًا أوكرانيًا قتلوا منذ مطلع العام.

واتّهمت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية روسيا بالتحضير "لتوسيع تواجدها العسكرى فى منطقتى دونيتسك ولوجانسك شرقاً، الخاضعتين لسيطرة الانفصاليين".