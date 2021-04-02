6570 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

دوت الخليج :- سُجِّلت (6570) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (611,577) حالة.

• سُجّلت (111) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (6858) حالة.

• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (15.22%)، مقارنة مع (15.71%) يوم أمس.

• تمّ إجراء (43,158) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (5,918,158) فحصاً.

• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (9192) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (513,144) حالة.

• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (91,575) حالة.

• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (441) حالة، فيما غادرت (368) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (3350) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال:

نسبة إشغال أسرّة العزل: 51%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 75%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 40%

إقليم الوسط:

نسبة إشغال أسرّة العزل: 68%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 81%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 46%

إقليم الجنوب:

نسبة إشغال أسرّة العزل: 33%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 37%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 18%

توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

- (2720) في محافظة العاصمة عمّان.

- (1110) في محافظة إربد، منها (118) في الرمثا.

- (546) في محافظة الزرقاء.

- (443) في محافظة البلقاء.

- (343) في محافظة المفرق.

- (286) في محافظة الكرك.

- (285) في محافظة عجلون.

- (251) في محافظة العقبة.

- (220) في محافظة جرش.

- (156) في محافظة الطفيلة.

- (138) في محافظة معان، منها (20) في البترا.

- (72) في محافظة مأدبا.