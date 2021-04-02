أخبار اليمن : هذه الأعراض دليل على أن جهازك المناعي في خطر!

هذه الأعراض دليل على أن جهازك المناعي في خطر!يعتبر الجهاز المناعي خط الدفاع الأول والدرع الواقية ضد الفيروسات والعدوى التي نتعرض لها طوال الوقت. وبطبيعة الحال، فإن الجهاز المناعي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعادات والممارسات التي يقوم بها الجسم. فكلما زادت قوة الجهاز المناعي، زادت قدرة الجسم على مواجهة الأمراض وتفادي العدوى.

طبيب المناعة الروسي فلاديمير بوليبوك، أوضح أن مناعة الجسم تضعف لدى البالغين نتيجة عدم التوازن وارتفاع الإجهاد على الجسم.

وأكد فلاديمير أن ضعف المناعة يسبب مشاكل صحية عديدة من بينها نقص الفيتامينات وعدم قدرة الجسم على الاستفادة من التغذية الصحيحة.

ووفقاً لوكالة سبوتنيك، يعد الإجهاد من أكثر الأشياء التي تضعف المناعة وينتج عنه زيادة هرمونات قشرة الغدة الكظرية والتي تثبط الجهاز المناعي لفترة طويلة، ويزداد الأمر عند تناول عقاري بريدنيزون وديكساميثازو،

من جهته أوضح الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، لـ"الوطن" مؤشرات تدل على ضعف المناعة:

مؤشرات ضعف المناعة

الإجهاد المستمر

الإجهاد على المدى الطويل يضعف استجابات جهاز المناعة لدى الشخص، لأن الإجهاد يقلل من الخلايا الليمفاوية في الجسم، وخلايا الدم البيضاء التي تساعد على محاربة العدوى.

تكرار الإصابة بالبرد

يعد المعدل الطبيعي للإصابة بنزلات البرد هو مرتين إلى ثلاث مرات كل عام، وفي خلال 7 إلى 10 أيام يشفى الشخص تماما، ومع تكرار الإصابة وطول مدة الشفاء فذلك يعني أن الجهاز المناعي ضعيف.

اضطرابات الجهاز الهضمي

إذا كنت تعاني من الإسهال أو الغازات أو الإمساك بشكل متكرر، فقد يكون ذلك علامة على ضعف نظام المناعة لديك.

بطء شفاء الجروح

تعتمد عملية الشفاء من الجروح على الخلايا المناعية الصحية، ولكن إذا كان جهازك المناعي بطيئًا، فلا يمكن لبشرتك أن تتجدد، بدلًا من ذلك، تظل الجروح باقية وتواجه صعوبة في الشفاء.

العدوى المتكررة

إذا كنت تبدو مصاباً بالعدوى المتكررة، فتلك إشارات حمراء يرسلها لك جهاز المناعة، وتنذر بالضعف الشديد بها.

ويعد أيضا التهاب الأذن والجيوب الأنفية والالتهاب الرئوي المتكرر علامة مهمة تشير لضعف المناعة.

الشعور بالتعب

إذا كنت تنام جيدا ومع ذلك تستيقظ متعبا فتلك إشارة على أن الجهاز المناعي ضعيف.