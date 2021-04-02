إيران: عودة واشنطن للاتفاق النووى لا تحتاج محادثات

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما ذكرته وكالة "فارس" الإخبارية شبه الرسمية فى إيران، جاءت تصريحات عراقجى خلال الاجتماع الافتراضى الذى أجرته الدول الموقعة على الاتفاق النووى، اليوم.

وبحسب الوكالة، قال عراقجى: "إيران ستعلق تحركاتها بخفض الامتثال لشروط الاتفاق بمجرد رفع العقوبات الأمريكية والتحقق من ذلك".

وكانت إيران أعلنت خلال اجتماع اليوم، رفضها الالتزام بالاتفاق النووى الموقع عام 2015 مع الدول الكبرى قبل إنهاء العقوبات الأمريكية الموقعة عليها.