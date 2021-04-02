أفغانستان: مقتل 5 وإصابة 7 فى انفجار عبوات ناسفة بـ هلمند

جدة - نرمين السيد - وتتواصل العمليات الإرهابية الدامية فى أفغانستان، رغم محادثات السلام التى تجريها الحكومة الأفغانية مع حركة طالبان المتطرفة منذ سنوات، برعاية أمريكية، وسط محاولات طالبان للسيطرة على أكبر مساحات من البلاد قبل إبرام أى اتفاق مع الحكومة الأفغانية.

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