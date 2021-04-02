لمواجهة كورونا.. بريطانيا تحظر دخول القادمين من 4 دول

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، عزمها على حظر دخول المسافرين القادمين إلى المملكة المتحدة من 4 دول، وهى: "الفلبين، وباكستان، وكينيا، وبنجلاديش"، وذلك فى إطار جهود البلاد لوقف انتشار السلالات المتحورة، وشديدة العدوى، من فيروس كورونا.





ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الإخبارية، اليوم الجمعة، قال بيان الحكومة البريطانية، إن الحظر سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل، الموافق 9 أبريل الجارى. كما أشار البيان إلى أن الحكومة ستطالب القادمين من هذه البلاد من الرعايا البريطانيين والأيرلنديين ورعايا الدول الأخرى ـ ممن يحق لهم الإقامة فى بريطانيا، وبينهم حاملو التأشيرات طويلة الأجل ـ بالخضوع لعزل ذاتى بأحد الفنادق التى خصصتها الحكومة للحجر الصحى، لمدة 10 أيام.

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