التحالف يدمر قواعد لـ داعش شمال العراق

جدة - نرمين السيد - شن طيران التحالف الدولى، اليوم الجمعة، غارات جوية شمالى العراق، ما أسفر عن مقتل اثنين من عناصر تنظيم داعش الإرهابى، وتدمير قواعد التنظيم الإرهابى فى محافظة صلاح الدين.





وفى بيان لها، قالت قيادة العمليات المشتركة العراقية، إن "طيران التحالف الدولى نفذ صباح اليوم، ضربة جوية فى وادى الثرثار ضمن محافظة صلاح الدين شمالاً، ما أسفر عن تدمير كهفين وقتل اثنين من الإرهابيين". كما أشار البيان إلى تنفيذ "ضربة جوية أخرى فى منطقة مطيبيجة، أسفرت عن تدمير وكرين للإرهابيين". وكانت وزارة الدفاع العراقية أعلنت، أمس الخميس، مقتل ثلاثة إرهابيين جراء قصف شنه طيران الجيش العراقى فى محافظة صلاح الدين.

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