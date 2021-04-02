بروكسل: نكثف اتصالاتنا مع أمريكا والدول الموقعة على الاتفاق النووى الإيرانى

جدة - نرمين السيد - وفى بيانه عقب اجتماع الدول الموقعة على الاتفاق النووى الإيرانى، قال التكتل الأوروبى: "اتفق المشاركون على استئناف هذه الدورة للجنة المشتركة فى فيينا الأسبوع المقبل، من أجل التحديد الواضح لرفع العقوبات وتنفيذ الإجراءات النووية، بما فى ذلك من خلال عقد اجتماعات مجموعات الخبراء ذات الصلة"، حسبما نقلت "رويترز".
ومن المقرر أن يكثف المنسق اتصالات منفصلة فى فيينا مع الولايات المتحدة التى أعلنت انسحابها من الاتفاق النووى منذ مايو 2018، وجميع المشاركين فى خطة العمل الشاملة المشتركة.
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