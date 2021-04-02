أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ البخيتي

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ البخيتيبعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ علي أحمد قايد البخيتي، بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الاجتماعي الوطني.

وأعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية للشيخ أحمد علي أحمد قايد البخيتي وإخوانه وكافة آل البخيتي في عزلة سبلة بني بخيت بمديرية الحداء محافظة ذمار في هذا المصاب الجلل.

وأشاد بمناقب الفقيد البخيتي وأعماله المشهودة على المستوى الوطني والاجتماعي وإسهاماته في المجال الخيري وإصلاح ذات البين.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ومغفرته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

“إنا لله وإنا إليه راجعون”.