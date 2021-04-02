منظمة حقوقية: مقتل 543 مدنيا منذ انقلاب ميانمار

جدة - نرمين السيد - كشف تقرير لجمعية مساعدة السجناء السياسيين فى ميانمار، اليوم الجمعة، عن مقتل 543 مدنيا، بينهم أكثر من 40 قاصرًا، على أيدى قوات الأمن البورمية فى البلاد التى شهدت انقلابًا عسكريًا منذ مطلع فبراير الماضى.





ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قالت منظمة "أنقذوا الأطفال ـ سيف ذا تشيلدرن"، إن عدد الأطفال والمراهقين الذين قتلوا تضاعف خلال الـ12 يومًا الأخيرة فى ميانمار. ووصفت الجمعية الأمر بأنه "مروع، خصوصًا بالنظر إلى أن العديد منهم قتلوا فى منازلهم، حيث كان ينبغى أن يكونوا فى مأمن من كل المخاطر"، فى إطار حملات أمنية تستهدف المعارضة البورمية.

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