وزير المالية اللبنانى: الأموال المخصصة للسلع الأساسية ستنفد فى مايو

جدة - نرمين السيد - قال غازى وزنى، وزير المالية فى حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، اليوم الجمعة، إن المال المخصص لتمويل الواردات الأساسية فى بلده سينفد بحلول نهاية مايو المقبل، وأن تأخير إطلاق خطة لخفض الدعم، يكلف بيروت 500 مليون دولار شهريًا.





وفى تصريحات لوكالة "رويترز" الإخبارية، قال وزنى، إن المصرف المركزى طلب من حكومة تصريف الأعمال اتخاذ قرار الرفع التدريجى للدعم لتقنين احتياطيات النقد الأجنبى المتبقية فى لبنان. وتأتى تصريحات وزير المالية فى الوقت الذى ينهار فيه اقتصاد لبنان، الذى زاد من موجة اضطرابات تشهدها لبنان، هى الأخطر منذ الحرب الأهلية التى دارت رحاها بين 1975 و1990.

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