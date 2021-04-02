تزامنا مع «كنس القبور».. 48 قتيلا فى الحادث المروع لقطار تايوان

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة النقل التايوانية، اليوم الجمعة، مقتل 48 شخصا على الأقل، وإصابة 72 آخرين، إثر خروج قطار عن القضبان فى نفق شرق البلاد، تزامنًا مع اليوم الأول لمهرجان "كنس القبور" فى البلاد.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، أوضحت إدارة الإطفاء فى تايوان، أن القطار الذى كان متجها إلى تايتونج خرج عن القضبان فى نفق إلى الشمال مباشرة من هوالين، ما أدى إلى ارتطام بعض عرباته بجدار النفق.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الحادث وقع بالقرب من منطقة توروكو جورج، ذات المناظر الخلابة، بتمام الساعة التاسعة صباحًا، حسب التوقيت المحلى لتايوان، مضيفة أن 400 راكب كانوا على متن القطار.

وأفادت الأنباء أن شاحنة سقطت من جرف أعلى وسقطت على القضبان حيث اصطدم بها قطار كان يخرج من نفق. ومع استمرار انحصار معظم القطار فى النفق، اضطر الركاب الهاربون إلى تسلق الأبواب والنوافذ والأسقف للوصول إلى بر الأمان.

فيما أشارت إدارة الإنقاذ بمحافظة هوالين، إلى أن الشاحنة اصطدمت على ما يبدو بعد خروج القاطرة، مما تسبب فى أكبر ضرر للعربات من 1 إلى 5.

وأظهرت لقطات تلفزيونية وصور نشرها أشخاص فى مكان الحادث على الموقع الإلكترونى للوكالة المركزية للأنباء الرسمية، أشخاصا يتسلقون الباب المفتوح لعربة سكة حديد خارج مدخل النفق مباشرة.

ويأتى الحادث فى اليوم الاول من مهرجان "كنس القبور" فى تايوان، والذى يستمر 4 أيام.

يذكر أن آخر حادث كبير للسكك الحديدية فى تايوان كان فى أكتوبر 2018، عندما خرج قطار سريع عن مساره أثناء التفافه على زاوية ضيقة على الساحل الشمالي الشرقى، مما أسفر عن مقتل 18 شخصًا على الأقل، وإصابة ما يقرب من 200.