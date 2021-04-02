82 وفاة و 6482 إصابة بفيروس كورونا في الاردن

دوت الخليج :- سُجِّلت (6482) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (618,059) حالة.

• سُجّلت (82) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (6940) حالة.

• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (13.43%)، مقارنة مع (15.22%) يوم أمس.

• تمّ إجراء (48,253) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (5,966,411) فحصاً.

• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (7354) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (520,498) حالة.

• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (90,621) حالة.

• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (424) حالة، فيما غادرت (336) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (3364) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال:

نسبة إشغال أسرّة العزل: 51%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 73%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 49%

إقليم الوسط:

نسبة إشغال أسرّة العزل: 69%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 81%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 46%

إقليم الجنوب:

نسبة إشغال أسرّة العزل: 33%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 38%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 18%

توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

- (2832) في محافظة العاصمة عمّان.

- (780) في محافظة إربد، منها (88) في الرمثا.

- (655) في محافظة الزرقاء.

- (403) في محافظة البلقاء.

- (349) في محافظة الكرك.

- (329) في محافظة المفرق.

- (276) في محافظة مأدبا.

- (211) في محافظة عجلون.

- (198) في محافظة جرش.

- (192) في محافظة العقبة.

- (171) في محافظة الطفيلة.

- (86) في محافظة معان، منها (15) في البترا.