هزتان أرضيتان تضربان ولاية قالمة الجزائرية

جدة - نرمين السيد - وقال المركز الوطنى لرصد الزلازل فى الجزائر، إن الهزة الأرضية الأولى سجلت بولاية قالمة وبلغت مقياسها 3.1 على مقياس ريختر. وأوضح إنه حدد مركز الهزة الأرضية الأولى على بعد 7 كيلو متر جنوب غرب الولاية، لافتا إلى أن الهزة الثانية بلغت 3.3 درجات، حدد مركزها 6 كلم جنوب غرب قالمة.

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