أستراليا تحقق فى الصلة بين التجلط الدموى ولقاح أسترازينيكا

جدة - نرمين السيد - كشف مسؤول فى قطاع الصحة فى أستراليا، اليوم الجمعة، عن تحقيقات تجريها بلاده لمعرفة ما إن كانت حالة التجلط الدموى التى جرى رصدها، مرتبطة بلقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، مما يثير مخاوف فى أستراليا التى ستجرى عملية تطعيم معظم سكانه بهذا اللقاح.





وبحسب وكالة "رويترز"، دخل رجل يبلغ من العمر 44 عامًا إلى مستشفى فى ملبورن، بعد أيام من تلقيه لقاح أسترازينيكا، حيث كان يعانى من تجلط شديد فى الدم وانخفاض فى عدد الصفائح الدموية.

وفى إفادة تلفزيونية، قال مايكل كيد، نائب رئيس الخدمات الطبية بالحكومة الأسترالية:"لم تؤكد الفحوص وجود صلة سببية بلقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19، لكن التحقيقات مستمرة"، مضيفًا أنه من المتوقع معرفة المزيد غدًا السبت.

وكانت بريطانيا رصدت 30 حالة تجلط دموى نادر بعد التطعيم باللقاح، بينما قلصت عدة بلدان منها كندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا استخدام اللقاح بعد تقارير مماثلة.

فيما قالت المجموعة الفنية الاستشارية المعنية بالتحصين فى أستراليا فى بيان لها، اليوم، إنه "لم يتم رصد معدل أعلى من أنواع الجلطات الشائعة نسبيًا بعد التطعيم ضد كوفيد-19".

وكانت أستراليا أطلقت حملة لتطعيم سكانها البالغ عددهم 25 مليون نسمة منذ فبراير الماضى، إذ يتوقع أن يتلقى معظم هؤلاء السكان لقاح أسترازينيكا الذى طورته جامعة أكسفورد.