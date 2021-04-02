عاجل.. السودان يتمسك بوساطة رباعية فى مفاوضات سد النهضة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت لخارجية السودانية، أن محادثات الكونغو غدا حول سد النهضة تهدف لتحديد منهجية التفاوض.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، يتوجه غدا السبت، للعاصمة الكنغولية كينشاسا وفد السودان الذى يضم وزيرة الخارجية مريم الصادق، ووزير الرى والموارد المائية بروفيسور ياسر عباس، للمشاركة فى اجتماعات سد النهضة الاثيوبى برعاية جمهورية الكونغو الديمقراطية، رئيسة الدورة الحالية للإتحاد الإفريقى.

وأشارت الوكالة إلى أن وفد السودان يشارك فى هذه الجولة من المباحثات بهدف تحديد منهجية التفاوض ومساراته والاتفاق عليها لضمان إجراء مفاوضات بناءة تتجاوز الجمود الذى لازم المفاوضات خلال الاشهر الماضية، خاصة مقترح السودان بضرورة الاستعانة بوساطة دولية رباعية تضم الاتحاد الأوروبى، الأمم المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية وتعمل تحت قيادة الاتحاد الإفريقى، لمساعدة الأطراف الثلاثة للتوصل لاتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يخاطب مصالح كل الاطراف.