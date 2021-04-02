جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، موافقتها على المضى قدما فى المحادثات غير المباشرة فى إطار جهود إحياء الاتفاق النووى المبرم مع ايران فى 2015، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن القضايا الرئيسية المقرر بحثها تشمل الخطوات المطلوبة من إيران للعودة للالتزام بالاتفاق وخطوات لتخفيف العقوبات. وأضاف أن "واشنطن لا تتوقع محادثات مباشرة مع إيران فى الوقت الراهن لكنها منفتحة على المسألة". ولفت برايس إلى أن المحادثات بشأن الاتفاق النووى الإيرانى ستبدأ فى النمسا يوم السادس من أبريل. فى المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن طهران سترفض المحادثات غير المباشرة مع واشنطن والرفع التدريجى للعقوبات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واشنطن تؤكد موافقتها على مواصلة المحادثات لإحياء الاتفاق النووى الإيرانى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.