إيران ترفض مقترحات أمريكا للعودة إلى الاتفاق النووى

جدة - نرمين السيد - وقال مسؤول إيرانى مطلع على الموضوع فى حديث لقناة "Press TV"، اليوم الجمعة، إن بلاده ستؤكد خلال اجتماع لأطراف الاتفاق النووى الأسبوع المقبل أنه "بالتوافق مع النهج غير القابل للتغيير للمرشد الأعلى لإيران "على خامنئى"، ستعتبر أى نتيجة مبنية على مبدأ إلغاء العقوبات خطوة مقابل خطوة أو المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة غير مقبولة".

وشدد المسؤول الإيرانى على رفض طهران التفاوض مع واشنطن عبر وسطاء أو من دونهم، مشيرا إلى أن الأمريكيين عليهم رفع العقوبات بالكامل من دون مفاوضات.

وأوضح أن إيران لن تعود إلى الإيفاء بالتزاماتها فى الاتفاق قبل رفع العقوبات والتحقق من ذلك، ولفت إلى أن إحداث اختراق حقيقى يتطلب إلغاء كل الإجراءات التقييدية وتنفيذ الصفقة النووية من قبل الجميع.

ويأتى هذا الإعلان تزامنا مع تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، الجمعة، حيث أكد أن الولايات المتحدة تخطط لإجراء مفاوضات غير مباشرة مع إيران، مشيرا إلى أن بلاده اتفقت مع الشركاء الأوروبيين والروس والصينيين على تحديد القضايا المرتبطة بالعودة للالتزام بالاتفاق النووى المبرم مع إيران فى عام 2015.