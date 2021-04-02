جدة - نرمين السيد - وقبل نحو أسبوع، شن الجيش الفرنسى غارة جوية على جماعة متطرفة شمال شرقى مالى ضمن عملية "برخان" لتحييد جماعة إرهابية مسلحة، حسب بيان للجيش.
وقال الجيش: "صدر أمر بهذه الضربة بعد مرحلة استخباراتية وعملية سمحت بتوصيف وجود وإعادة تجميع الجماعة الإرهابية المسلحة".
وأضاف: "إلا أن ائتلافا متمردا فى مالى زعم أن الضربة قتلت ما لا يقل عن خمسة مدنيين، بينهم قصر".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. مقتل 4 من قوات حفظ السلام بهجوم فى مالى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.