عاجل.. مقتل 4 من قوات حفظ السلام بهجوم فى مالى

جدة - نرمين السيد - وقبل نحو أسبوع، شن الجيش الفرنسى غارة جوية على جماعة متطرفة شمال شرقى مالى ضمن عملية "برخان" لتحييد جماعة إرهابية مسلحة، حسب بيان للجيش.

وقال الجيش: "صدر أمر بهذه الضربة بعد مرحلة استخباراتية وعملية سمحت بتوصيف وجود وإعادة تجميع الجماعة الإرهابية المسلحة".

وأضاف: "إلا أن ائتلافا متمردا فى مالى زعم أن الضربة قتلت ما لا يقل عن خمسة مدنيين، بينهم قصر".