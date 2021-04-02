تنصيب محمد بازوم رئيسا للنيجر اليوم

وبحسب قناة "روسيا اليوم"، يأتى حفل تنصيب بازوم بعد يومين فقط من الإعلان عن إحباط "محاولة انقلاب" عسكرى كانت تهدف لتقويض "الديمقراطية" الوليدة و"دولة القانون" فى البلاد.
وهذا أول انتقال سلمى للسلطة بين رئيسين منتخبين فى تاريخ البلاد، ويفترض أن يحضر عدد من رؤساء الدول الإفريقية مراسم أداء اليمين المقررة ظهر اليوم فى العاصمة نيامى.
وعملية انتقال السلطة بين إيسوفو وبازوم، هى الأولى بين رئيسين منتخبين بطريقة ديمقراطية فى بلد اتسم تاريخه بالانقلابات.
وستتمثل فرنسا، الشريكة المميزة فى مكافحة المتطرفين فى دول منطقة الساحل، بما فيها النيجر، بوزير خارجيتها، جان إيف لودريان.
وانتخب بازوم (61 عاما) فى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التى جرت فى 21 فبراير، بحصوله على 55 بالمئة من الأصوات، فى مواجهة منافسه الرئيس الأسبق، ماهامان عثمان، الذى لم يعترف بهزيمته ودعا إلى "تظاهرات سلمية".
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