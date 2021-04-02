بايدن يؤكد لنظيره الأوكرانى دعم واشنطن لكييف فى أزمتها مع موسكو

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، أكد بايدن لنظيره الأوكرانى دعم واشنطن لكييف فى أزمتها مع موسكو.
وحذرت الخارجية الأمريكية، مساء أمس الخميس، روسيا من ترهيب أوكرانيا.
كما أعرب حلف شمال الأطلسى "الناتو"، عن قلقه من تحركات روسيا فى أوكرانيا وحولها.
وقال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية رسلان خومتشاك، الثلاثاء الماضى، إن روسيا تعزز وجودها العسكرى بالقرب من الحدود فى تهديد لأمن بلاده واتهم موسكو باتباع "سياسة عدوانية" تجاه كييف.
وفى تصريحات أمام البرلمان، قال خومتشاك أيضا إن الانفصاليين الموالين لموسكو ينتهكون بشكل ممنهج وقف إطلاق النار الذى أُبرم فى يوليو 2020.
وتراشقت أوكرانيا وروسيا باتهامات تأجيج العنف فى الصراع بشرق أوكرانيا الذى تقول كييف إنه أسفر عن مقتل 14 ألف شخص منذ 2014.
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