أخبار اليمن : أمطار وعواصف رعدية تضرب إب وتعز غداً

أمطار وعواصف رعدية تضرب إب وتعز غداًتوّقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار خفيفة إلى معتدلة مصحوبة بالعواصف الرعدية على مناطق متفرقة من إب وتعز خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأوضح المركز في نشرته الجوية اليوم، أن الأجواء في المرتفعات الجبلية صحوة بوجه عام أثناء الليل والصباح، وتتحول إلى غائمة جزئياً أثناء النهار مع احتمال تراكم السحب وانتشارها وهطول أمطار خفيفة إلى معتدلة مصحوبة بعواصف رعدية على مناطق متفرقة من محافظتي تعز وإب في فترة ما بعد الظهر.

وأشار إلى أن الأجواء بالمناطق الساحلية صحوة ورطبة بشكل عام، حارة ومشمسة أثناء النهار، تعتدل نسبياً أثناء الليل مع ظهور قطع من السحب المنخفضة المتفرقة.

وذكر أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة جنوبية شرقية على السواحل الجنوبية والجنوبية الشرقية، فيما تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة نشطة أحيانا واتجاهاتها شمالية غربية على السواحل الغربية.

وفي المناطق الصحراوية ستكون الأجواء صحوة وجافة بشكل عام مشمسة وحارة أثناء النهار تعتدل نسبيا أثناء الليل، فيما ستكون الأجواء بأرخبيل سقطرى صحوة إلى غائمة جزئياً والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ونبه المركز المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من درجات الحرارة المرتفعة، والأمطار الرعدية في محافظتي تعز وإب في فترة ما بعد الظهر.