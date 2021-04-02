تقرير: تعرض أكثر من 500 امرأة إثيوبية للعنف الجنسى فى تيجراى

جدة - نرمين السيد - أكدت مسؤولة فى الأمم المتحدة أن أكثر من 500 امرأة إثيوبية أبلغن رسميا عن تعرضهن للعنف الجنسى فى تيجراى، على الرغم من أن العدد الفعلى للضحايا قد يكون أعلى من ذلك بكثير، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، "أصبحت الهجمات بؤرة للغضب الدولى المتزايد بشأن صراع يحدث فيه القتال إلى حد كبير بعيدا عن الأنظار فى الجبال والريف. لكن الأدلة على الفظائع ضد المدنيين، مثل إطلاق النار الجماعى والنهب والاعتداء الجنسى، موجودة فى كل مكان".

وأكد الأطباء إن العديد من الضحايا أصيبوا بأمراض تنتقل عن طريق الاتصال الجنسى، بما فى ذلك فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"، كما ارتفع الطلب على عمليات الإجهاض ووسائل منع الحمل الطارئة.

وقال طبيب متخصص فى الاعتداء الجنسى إنه استقبل ما لا يقل عن ثلاثة مرضى جدد كل يوم منذ زحف القوات الإثيوبية إلى ميكيلى فى 28 نوفمبر، أكد بعضهم أنهم تعرضوا للاغتصاب من قبل الجنود فى مخيمات النازحين على أطراف المدينة. واختطف آخرون من منازلهم فى المناطق الريفية واحتجزوا لعدة أيام حيث اغتصبهم الجنود بشكل متكرر.

وقالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية التى عينتها الدولة الأسبوع الماضى، إن تحقيقاتها وجدت أدلة أولية على مقتل أكثر من 100 شخص فى أكسوم على أيدى جنود إريتريين فى نوفمبر، مؤكدة تقارير سابقة لـ"منظمة العفو الدولية" وهيومن رايتس ووتش".

وفى أواخر مارس، قالت منظمة "أطباء بلا حدود" إن موظفيها شاهدوا جنودا إثيوبيين يسحبون عدة رجال من حافلات عامة ويقومون بإعدامهم بالقرب من ميكيلى، عاصمة تيجراى.