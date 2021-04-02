جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الجمعة، إن بلاده وصلت إلى رقم قياسى فى عملية اللقاح عند 20 مليون جرعة خلال أسبوع، موضحا "سنساعد الملايين من الأمريكيين لتجاوز تداعيات كورونا.





وحسبما أفادت قناة "العربية"، ذكر البيت الأبيض، أنه لدى السلطات اللقاحات اللازمة لتطعيم جميع الأمريكيين، حتى نهاية مايو. وأوضح البيت الأبيض، أن أكثر من 56 مليون شخص تلقوا جرعتى لقاح ضد كورونا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن : رقم قياسى بتوزيع 20 مليون جرعة لقاح كورونا فى أسبوع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.