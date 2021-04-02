أخبار اليمن : شهيد و7 جرحى بغارات عدوانية على مأرب

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شهيد و7 جرحى بغارات عدوانية على مأرب

استشهد مواطن وأصيب 7 آخرين بغارات شنها طيران العدوان السعودي على مأرب. شهيد و7 جرحى بغارات عدوانية على مأرباستشهد مواطن وأصيب 7 آخرين بغارات شنها طيران العدوان السعودي على مأرب. وأوضح مصدر أمني ان طيران العدوان استهدف بغارتين مناطق سكنية بمديرية رحبة، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة 7 آخرين بعضهم بجروح خطيرة. وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن 7 غارات على مديرية صرواح و5 غارات على مديريتي مجزر ومدغل بمأرب. وذكر المصدر أن العدوان قصف بـ7 غارات مديرية خب والشغف بالجوف.



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